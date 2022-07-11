Петр Ян: «Альдо изобьет Двалишвили. Мераб однообразный»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе поделился ожиданиями от боя между Жозе Альдо и Мераба Двалишвили.

«Думаю, Альдо изобьет его. Он его травмирует. Плюс у Мераба спрашивали, хочет ли он драться сейчас со мной, и он сказал, что нет.

Может быть, через бой, но сейчас нет.

Мне кажется, Мераб однообразный, и я не думаю, что он будет сильно интересен UFC, как боец», – сказал Ян.

Россиянин также отреагировал на несостоявшийся поединок между ’Мэлли и Педром Муньосом на UFC 276.

«Всякое бывает, у меня тоже был момент в четвертом раунде, который перевернул все. Не могу сказать, что там произошло с Педро, что он исполнил. В любом случае, это те ребята, которых мы будем сносить», – добавил Ян.

Бой Мераба Двалишвили и Жозе Альдо может состояться 20 августа на UFC 278

О’Мэлли – о реванше с Муньосом: «Не планирую драться с ним, я рвал его на куски»