Сехудо – о бое Яна и О’Мэлли: «Я кое-что знаю о русских: чтобы побить Петра, нужно действовать грязно»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Петр Ян Шон О'Мэлли Петр Ян - Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо поделился мнением о грядущем поединке в легчайшем весе между Петром Яном и Шоном О’Мэлли.

По мнению «Трипл Си», у его соотечественника не так много шансов в бою против Яна.

«Петр Ян очень опытный боец, и я кое-что знаю о русских – чтобы побить такого парня, вы должны действовать грязно и жестко, и я не думаю, что Шон О’Мэлли обладает необходимым стилем и твердостью духа, чтобы сбить его с толку.

Разве что Шон O’Смэлли может удивить его тейкдауном, но я не вижу других вариантов того, как он побеждает Петра Яна. У Шона нет такого опыта и такой выдержки», – сказал Сехудо.

Марлон Вера: «Ян сам бросил мне вызов, но отказался драться 13 августа»

Алджамейн Стерлинг дал совет О’Мэлли: «Футворк Петра Яна огорчает»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные