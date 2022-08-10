Сехудо – о бое Яна и О’Мэлли: «Я кое-что знаю о русских: чтобы побить Петра, нужно действовать грязно»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе поделился мнением о грядущем поединке в легчайшем весе между Петром Яном и ’Мэлли.

По мнению «Трипл Си», у его соотечественника не так много шансов в бою против Яна.

«Петр Ян очень опытный боец, и я кое-что знаю о русских – чтобы побить такого парня, вы должны действовать грязно и жестко, и я не думаю, что Шон О’Мэлли обладает необходимым стилем и твердостью духа, чтобы сбить его с толку.

Разве что Шон O’Смэлли может удивить его тейкдауном, но я не вижу других вариантов того, как он побеждает Петра Яна. У Шона нет такого опыта и такой выдержки», – сказал Сехудо.

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