Шон О’Мэлли: «Считаю, что я лучший ударник в UFC»

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли, которому предстоит бой против Петра Яна, выразил уверенность в своих бойцовских навыках.

«Не думаю, что мне нужно будет прибегать к защите от тейкдаунов. Я перед боем с Педро думал, что он будет больше акцентирован на борьбу, но когда мы оказались в клетке, он понял, что между нами расстояние метров пять и что он не может схватиться за мою ногу, не оказавшись в нокауте.

В общем, я думаю, и предстоящий бой будет похож на классный кикбоксерский матч. Петр считает себя мастером бокса. А я считаю, что я лучший ударник в , – сказал О’Мэлли.

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