Жозе Альдо: «Если одолею Двалишвили, то стану следующим претендентом на пояс»

Теги легчайший вес UFC Жозе Альдо Ти Джей Диллашоу Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Жозе Альдо считает, что заслужит титульный поединок, если победит Мераба Двалишвили.

Напомним, что бой в легчайшем весе между бразильцем и грузином состоится в мейн-карде турнира UFC 278.

«На самом деле, я считаю, что это я должен был драться за титул. Я хотел встретиться со Стерлингом, но он выбрал Диллашоу. 

Я уверен, если я выиграю предстоящий бой с Двалилишвили, я стану следующим претендентом на пояс», – настаивает Альдо.

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