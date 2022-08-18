Жозе Альдо: «Если одолею Двалишвили, то стану следующим претендентом на пояс»

Бывший чемпион UFC Жозе Альдо считает, что заслужит титульный поединок, если победит Мераба Двалишвили.
Напомним, что бой в легчайшем весе между бразильцем и грузином состоится в мейн-карде турнира UFC 278.
«На самом деле, я считаю, что это я должен был драться за титул. Я хотел встретиться со Стерлингом, но он выбрал Диллашоу.
Я уверен, если я выиграю предстоящий бой с Двалилишвили, я стану следующим претендентом на пояс», – настаивает Альдо.
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