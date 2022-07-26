Петр Ян: «У меня нет никакого желания взять реванш у Стерлинга. Его и так было много в моей карьере»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе ответил на вопрос о возможном третьем поединке с чемпионом дивизиона .

«У меня никакого принципиального желания взять реванш у Стерлинга нет. Мне кажется, его и так много было в моей профессиональной карьере.

Сейчас будет бой Диллашоу против Стерлинга. Мне всегда был интересен Диллашоу, и я склоняюсь к тому, что Диллашоу победит. Я не думаю, что это из-за нас бой Стерлинга и Диллашоу перенесли. Думаю, что были какие-то свои причины на это.

Обычно в Абу-Даби проводят два титульных боя для массовости, для глобальности турнира. Но я считаю, что наш с О’Мэлли бой гораздо глобальнее, интереснее, и о нем будут больше говорить и ждать его, чем поединок титульный какой-то», – сказал Ян.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Ян подерется с О’Мэлли, а Стерлинг – с Диллашоу.

Ян про бой с О’Мэлли: «Не каждый боец из топ-5 захочет драться с 13-м номером в рейтинге. Это рискованно»

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