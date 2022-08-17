Диллашоу – о Стерлинге: «Позор, что чемпионом стал боец с такой ударкой»

Топовый боец легчайшего дивизиона UFC Ти Джей Диллашоу заявил, что уверен в победе над .

Напомним, что титульный бой между американскими спортсменами состоится на UFC 280.

«Я совершенно точно буду иметь преимущество в ударке. Считаю, что у меня преимущество вообще во всем.

Стерлинг очень хорош, когда контролирует за спиной, но меня не впечатлила его борьба. Он – борец третьего дивизиона, а я боролся в первом. Защита от тейкдаунов у него ниже 50%.

Ударка – просто позор, что чемпионом стал боец с настолько плохой стойкой. Он корявый и пользуется этим, но когда идешь в размен, он просто перекрывается», – сказал Диллашоу.

Официально: Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу подерутся на UFC 280

Петр Ян: «У меня нет никакого желания взять реванш у Стерлинга. Его и так было много в моей карьере»