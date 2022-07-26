Шон О’Мэлли: «Стерлинг защищает свой пояс, и он должен отдать мне половину гонорара»

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли считает, что чемпион дивизиона Алджамейн Стерлинг должен разделить с ним гонорар от платных трансляций.
22 октября на UFC 280 в Абу-Даби О’Мэлли подерется с Петром Яном, а Стерлинг будет защищать титул в бою с Ти Джеем Диллашоу.
«Алджо впервые получил процент от продаж платных трансляций, потому что защищает свой пояс, и он должен мне половину гонорара.
Мне сказали в UFC, что когда они анонсировали мой бой, они зафиксировали такую заинтересованность и вовлеченность в соцсетях, что это стало бумом.
Мой бой самый хайповый в этом карде. Отдаю должное поединку Чарльза Оливейры и Ислама Махачева — это интригующее противостояние, но я против Петра — это невероятно интересный бой», – считает О’Мэлли.
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