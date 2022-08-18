Вагабов – об Усике: «Он в бешеной форме, мне нравится этот спортсмен»

Теги тяжелый вес Александр Усик AMC Fight Nights Энтони Джошуа бокс Усик - Джошуа Вагаб Вагабов Бокс/MMA/UFC

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов высказался о грядущем боксерском поединке в тяжелом весе за пояса IBF, WBA и WBO между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

«Не скажу, что прямо слежу за боксом. Знаю, что Усик в бешеной форме, прошел серьезный лагерь. Я слежу за тренировками Усика, мне нравится, импонирует этот спортсмен. 

О форме Джошуа я вообще не знаю, даже не скажу. Я не то что прогнозирую победу Усика, но знаю, какой он сегодня, а Джошуа не знаю», – предположил Вагабов.

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