Александр Усик: «Деньги меня не мотивируют, в гробу не будет карманов»

Теги тяжелый вес Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF, WBA и WBO Александр Усик порассуждал о значении денег в его жизни.

Украинский боксер заявил, что не считает материальные блага своей главной целью.

«Деньги меня не мотивируют. Пожалуй, среди всех ресурсов их заработать проще всего. Моя цель – провести свою жизнь так, чтобы быть полезным для мира, в котором я живу. 

Нельзя просто продолжать класть деньги в свой карман и делать все для себя. Когда ты умрешь, в твоем гробу не будет карманов. 

Когда ты будешь стоять перед твоим последним судьей, ценность будут иметь только твои настоящие поступки. Не то, сколько ты заработал, а то, что ты действительно сделал», – сказал Усик.

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