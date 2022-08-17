Александр Усик: «Деньги меня не мотивируют, в гробу не будет карманов»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF, WBA и WBO Александр Усик порассуждал о значении денег в его жизни.

Украинский боксер заявил, что не считает материальные блага своей главной целью.

«Деньги меня не мотивируют. Пожалуй, среди всех ресурсов их заработать проще всего. Моя цель – провести свою жизнь так, чтобы быть полезным для мира, в котором я живу.

Нельзя просто продолжать класть деньги в свой карман и делать все для себя. Когда ты умрешь, в твоем гробу не будет карманов.

Когда ты будешь стоять перед твоим последним судьей, ценность будут иметь только твои настоящие поступки. Не то, сколько ты заработал, а то, что ты действительно сделал», – сказал Усик.

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