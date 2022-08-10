Джойс – о реванше Усика и Джошуа: «Вероятно, Александр на 3-4 шага впереди Энтони»

Британский боксер-тяжеловес оценил грядущий реванш между и , который состоится 19 августа в Джидде.

«Усик снова победит, если только Джошуа не сможет действительно изменить свой стиль и снова стать агрессивным бойцом.

Когда мы были в британской сборной, я привык рубиться с ним кость в кость, это было весело. Но затем внезапно он начал больше драться на отходах.

Усик знал, что нужно делать в первом бою, он сразу приступил к работе. Так что он уже победил его, поэтому точно знает, что необходимо делать снова. Вероятно, он на три-четыре шага впереди Джошуа. Поэтому будет сложно», – сказал Джойс.

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