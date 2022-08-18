Александр Усик: «Солнце поднимается – поднимаемся и мы. Я тигр? Я белый кролик»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик рассказал о своем отношении к соревнованиям.

«Мои слова о том, что тот, кто не соревнуется, не живет? Смотрите, я объясню. Солнце поднимается – поднимаемся мы.

Косуля бежит – за ней бежит тигр. Чтобы жить, ей нужно убежать от него. И чтобы жить тигру, ему необходимо поймать и съесть ее. Я тигр? У-у-у, я белый кролик», – сказал украинский чемпион.

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