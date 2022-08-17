Ибрагимов – о реванше Усика и Джошуа: «Александр снова его переиграет, Энтони может помочь только лаки-панч»

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Бывший чемпион мира по боксу Султан Ибрагимов считает Александра Усика явным фаворитом поединка против Энтони Джошуа.

Напомним, что реванш состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Первый бой закончился убедительной победой украинца судейским решением.

«Не знаю, что покажет Джошуа, даже если он с первого раунда начнется драться, в боксе он намного отстает от Усика. Джошуа поменял команду и тренера. 

Говорят, что-то придумали. Но что можно придумать против грамотного и умного Усика? Александр снова переиграет, и помочь Джошуа может только лаки-панч. 

Шесть-семь раундов в первом поединке Усик просто игрался с соперником, не получив урона. 

Сейчас Джошуа будет идти вперед и давить, рассчитывая на лаки-панч. Может и получится, а так Усик его обыграет», – считает Ибрагимов.

Реванш Усика и Джошуа все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru 

Александр Усик и Энтони Джошуа получат по 40 млн долларов за реванш 

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