Кормье – о перепалке с Тиллом в соцсетях: «Прошу прощения, я был пьян»

Бывший двойной чемпион UFC, а ныне комментатор боев промоушена Даниэль Кормье обменялся сообщениями в соцсетях с действующим средневесом .

Англичанин пошутил о комментаторских навыках Кормье, попросив не давать ему работу на поединке между и .

Кормье это задело, и он ответил Тиллу: «Я был о тебе лучшего мнения, Даррен. Я много раз комментировал бои своих товарищей по команде. И честно говоря, мои комментарии никогда не оказывали эффект на судей. Напротив, в большинстве случаев мои одноклубники были злы на меня, потому что я был к ним слишком предвзят и требователен. Не ожидал от тебя такого, Даррен».

Тилл же написал Кормье, что пошутил, на что Даниэль позже ответил: «Я забыл, с кем разговариваю. Прошу прощения – я был пьян».

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Полутяжелый дивизион UFC – самый шальной. После ухода Джонса и Кормье там нет доминанты, а титул может взять кто угодно