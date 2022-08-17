UFC 278 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги UFC Жозе Альдо Люк Рокхолд Марчин Тыбура Леон Эдвардс Мераб Двалишвили Камару Усман Пауло Коста UFC 278 Усман - Эдвардс Александр Романов Бокс/MMA/UFC

В ночь с 20 на 21 августа в Солт-Лейк Сити (Юта) пройдет турнир UFC 278, в рамках которого состоится чемпионский бой за пояс в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом. 

Где смотреть и во сколько UFC 278

Турнир в Далласе начнется в 01:00 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 05:00. UFC 278 покажут в приложении UFC Fight Pass. Так же трансляция будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». 

Кард UFC 278 

Помимо Усмана и Эдвардса, в мейнкарде встретятся Пауло Коста и Люк Рокхолд, Жозе Альдо и Мераб Двалишвили, Марчин Тыбура и Александр Романов, а также Тайсон Педро и Гэрри Хансакер.

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