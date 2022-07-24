Леон Эдвардс: «Дам Масвидалю шанс, чтобы доказать, что этот парень и близко не моего уровня»

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс назвал имя соперника, с которым хотел бы подраться после возможной победы над Камару Усманом.

«Хотел бы заполучить , но ему необходимо побеждать. Пусть он одержит одну победу, затем представьте его возвращение в Лондон, как он возглавляет здесь кард в титульном поединке.

Знаете, я дам ему шанс, просто чтобы доказать, что этот парень и близко не моего уровня», – сказал Эдвардс.

Бой Эдвардса и Усмана возглавит UFC 278, который состоится 20 августа.

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