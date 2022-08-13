Леон Эдвардс назвал свое преимущество перед Камару Усманом

Топовый полусредневес UFC Леон Эдвардс считает, что конкурентные и изнурительные бои в резюме делают его уязвимым.

Напомним, что после победы над Эдвардсом в 2015 году Усман провел шесть пятираундовых поединков.

«Сейчас идеальное время для боя с Усманом. Я думаю, что все эти годы с момента нашего первого поединка прошли не просто так.

Мы развивались и становились лучше. Это дало мне время отточить навыки и отполировать то, что нужно было улучшить.

Усман стабильно выступал, но также он прошел за это время немало войн. Я думаю, это разрушало его тело. Поэтому я считаю, что сейчас идеальное время для нашего боя», – сказал Эдвардс.

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