Леон Эдвардс назвал свое преимущество перед Камару Усманом

Топовый полусредневес UFC Леон Эдвардс считает, что конкурентные и изнурительные бои в резюме Камару Усмана делают его уязвимым.
Напомним, что после победы над Эдвардсом в 2015 году Усман провел шесть пятираундовых поединков.
«Сейчас идеальное время для боя с Усманом. Я думаю, что все эти годы с момента нашего первого поединка прошли не просто так.
Мы развивались и становились лучше. Это дало мне время отточить навыки и отполировать то, что нужно было улучшить.
Усман стабильно выступал, но также он прошел за это время немало войн. Я думаю, это разрушало его тело. Поэтому я считаю, что сейчас идеальное время для нашего боя», – сказал Эдвардс.
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