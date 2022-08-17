Во сколько UFC 278 Усман — Эдвардс 2: когда, во сколько, время начала основного карда 21 августа

Теги UFC Жозе Альдо Люк Рокхолд Мераб Двалишвили UFC 278 Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Ночью 21 августа 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 278, который будет проведён на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. В главном событии пройдет схватка в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.

Камару Усман — американский боец без правил (полусредний вес). На протяжении 9 лет является профессиональным бойцом ММА, а сейчас на счету спортсмена 20 побед и всего 1 поражение. На сегодняшний день Усман является чемпионом мира по версии UFC в полусреднем весе. Крайний бой состоялся 6 ноября прошлого года в схватке с Колби Ковингтоном. В этом бою Камару Усман победил единогласным решением судей.

Леон Эдвардс — английский боец без правил (полусредний вес). Свою карьеру профессионального бойца ММА он начал в 2010 году, за это время в активе Эдвардса 19 побед и 3 проигрыша, а один бой был не засчитан. На сегодняшний день боец занимает 2 строчку рейтинга UFC в полусредней весовой категории. Его предыдущий бой был проведен 12 июня прошлого года против Нейта Диаза на UFC 263. В этой схватке Эдвардс одержал победу единогласным решением судей.

Во сколько начало ЮФС 278, время начала турнира

  • начало ранних прелимов в 01:00 по мск
  • начало турнира в 02:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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