Камару Усман поднимется в полутяжелый вес после защиты титула UFC против Эдвардса

Чемпион UFC в полусреднем весе заявил о желании подняться на два дивизиона после защиты титула против .

«Сейчас я полностью сосредоточен на Леоне Эдвардсе. Но после этого нацелен на полутяжелый вес. Неважно, будет это Блахович или Прохазка – это то, чего я хочу.

Хочу доказать всему миру, что есть причина, по которой меня считают лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Это означает, что в любое время, в любой момент и в любой весовой категории я могу выйти и не просто сохранить свои позиции, но и победить. Я хочу доказать это», – сказал Усман.

Реванш Усмана и Эдвардса пройдет 21 августа на UFC 278.