Где смотреть UFC 278 Усман — Эдвардс 2, Альдо — Двалишвили: во сколько прямая трансляция 21 августа

Ночью 21 августа состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 278, который будет проведён на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. В титульном бою пройдет схватка в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.

Камару Усман — нигерийский боец ММА, проживающий в США, в активе которого 20 побед и всего 1 поражение. Сейчас Усман является чемпионом мира в полусреднем весе UFC. Крайний бой спортсмена состоялся 6 ноября прошлого года с Колби Ковингтоном. В том бою Камару Усман одержал победу единогласным решением судей.

Леон Эдвардс — английский боец без правил (полусредний вес). Свою карьеру профессионального бойца он начал в 2010 году, за это время на его счету 19 побед и 3 проигрыша, а один бой был не засчитан. На сегодняшний день боец занимает 2 строчку рейтинга UFC в полусредней весовой категории. Его предыдущий бой был проведен 12 июня прошлого года против Нейта Диаса. В этой схватке Эдвардс одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть UFC 278 Усман – Эдвардс 2