Кард UFC 278 Усман — Эдварс 2, Альдо — Двалишвили: участники, кто дерется 21 августа, весь список бойцов

Ночью 21 августа состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 278, который будет проведён на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. В главном бою пройдет схватка в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.

Кард UFC 278:

Основной кард:

Предварительный кард:

Леонардо Сантос – Джаред Гордон;

Ву Янань – Люси Пудилова;

Шон Вудсон – Луис Салдана;

Миранда Мэверик – Шэнна Янг;

Эй Джей Флетчер – Анге Луса;

Амир Албази – Франсиско Фигередо;

Киленг Аори – Джей Перрин;

Даниэль Ласерда – Виктор Альтамирано.

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