Кард UFC 278 Усман — Эдварс 2, Альдо — Двалишвили: участники, кто дерется 21 августа, весь список бойцов

Теги UFC Жозе Альдо Мераб Двалишвили Пауло Коста UFC 278 Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Ночью 21 августа состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 278, который будет проведён на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. В главном бою пройдет схватка в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.

Кард UFC 278:

Основной кард:

Предварительный кард:

  • Леонардо Сантос – Джаред Гордон;
  • Ву Янань – Люси Пудилова;
  • Шон Вудсон – Луис Салдана;
  • Миранда Мэверик – Шэнна Янг;
  • Эй Джей Флетчер – Анге Луса;
  • Амир Албази – Франсиско Фигередо;
  • Киленг Аори – Джей Перрин;
  • Даниэль Ласерда – Виктор Альтамирано.

Где смотреть UFC 278, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 02:00 по мск
  • основной кард начнется в 05:00 по мск
  • главный бой начнется после 07:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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