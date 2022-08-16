Кард UFC 278 Усман — Эдварс 2, Альдо — Двалишвили: участники, кто дерется 21 августа, весь список бойцов

Ночью 21 августа состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 278, который будет проведён на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. В главном бою пройдет схватка в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.
Кард UFC 278:
Основной кард:
- Камару Усман – Леон Эдвардс;
- Пауло Коста – Люк Рокхолд;
- Жозе Альдо – Мераб Двалишвили;
- Марчин Тыбура – Александр Романов;
- Тайсон Педро – Гэрри Хансакер.
Предварительный кард:
- Леонардо Сантос – Джаред Гордон;
- Ву Янань – Люси Пудилова;
- Шон Вудсон – Луис Салдана;
- Миранда Мэверик – Шэнна Янг;
- Эй Джей Флетчер – Анге Луса;
- Амир Албази – Франсиско Фигередо;
- Киленг Аори – Джей Перрин;
- Даниэль Ласерда – Виктор Альтамирано.
Где смотреть UFC 278, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 02:00 по мск
- основной кард начнется в 05:00 по мск
- главный бой начнется после 07:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)