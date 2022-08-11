Хабиб – о плане Махачева на бой с Оливейрой: «Мы собираемся выйти в клетку и финишировать Чарльза»

Бывший чемпион в легком весе рассказал о намерениях своего одноклубника Ислама Махачева в поединке против .

«22 октября мы собираемся войти в клетку и финишировать его, хочет он этого, или нет. Не могу не дать Оливейре шансов на победу, это было бы глупо, но я думаю, в этом поединке шансы 70 на 30 в пользу Ислама.

30 процентов в любом случае надо дать Оливейре, потому что он очень непредсказуемый, может как в стойке, так и в партере драться. Может ударить с колена, с локтя, с дистанции может с ноги бить. Он очень непредсказуемый и неудобный соперник», – сказал Хабиб.

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