Волкановски готов страховать бой Оливейры и Махачева

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил, что готовится к турниру UFC 280, главным событием которого станет бой за титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Я все еще тренируюсь, и я готов быть там, если им понадобится запасной боец. Я сообщил им, что хочу этого. Мне хватит времени на подготовку, и я буду в достаточно хорошей форме.

Я хочу быть уверен, что никто не отнимет у меня эту возможность, потому что если это сделает кто-то другой, мне придется ждать еще дольше. Если кто-то получит травму или не справится с весогонкой, я сделаю это», – сказал австралиец.

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