Соннен – о критике Махачева: «Нельзя недооценивать парня с рекордом 22-1 и говорить, что все предвзято»

Бывший боец UFC Чейл Соннен не согласен, что топовый легковес Ислам Махачев не заслужил бой за титул.
По мнению Соннена, критики Махачева слишком много времени уделяют его дружбе с Хабибом Нурмагомедовым, забывая о внушительной победной серии.
«Если бы Ислама Махачева звали как-то по-другому, то получил бы он такую возможность? Если бы у него не было звания наследника трона короля Хабиба, то получил ли бы он этот шанс?
Я считаю именно так. Я с этим согласен. Его рекорд 22-1, и даже насчет единички я не уверен, что она была в UFC. Но это почти идеальный рекорд.
У него восемь или девять побед подряд. Предполагалось, что он будет биться в главном претендентском поединке. Я не могу согласиться, что это все нелепо.
Когда у нас есть парень с рекордом 22-1, и его называют наследником, то, конечно, к нему проявят особое отношение, но нельзя недооценивать его и говорить, что все это из-за предвзятости», – сказал Соннен.
Чейл Соннен против боя Чимаева и Диаза: «Что же мы делаем?»
Чейл Соннен: «Никто не вызывает Махачева, но Чендлер сделал это. Такой путь приведет его к Конору или Оливейре»