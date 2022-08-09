Соннен – о критике Махачева: «Нельзя недооценивать парня с рекордом 22-1 и говорить, что все предвзято»

Бывший боец UFC Чейл Соннен не согласен, что топовый легковес не заслужил бой за титул.

По мнению Соннена, критики Махачева слишком много времени уделяют его дружбе с Хабибом Нурмагомедовым, забывая о внушительной победной серии.

«Если бы Ислама Махачева звали как-то по-другому, то получил бы он такую возможность? Если бы у него не было звания наследника трона короля Хабиба, то получил ли бы он этот шанс?

Я считаю именно так. Я с этим согласен. Его рекорд 22-1, и даже насчет единички я не уверен, что она была в UFC. Но это почти идеальный рекорд.

У него восемь или девять побед подряд. Предполагалось, что он будет биться в главном претендентском поединке. Я не могу согласиться, что это все нелепо.

Когда у нас есть парень с рекордом 22-1, и его называют наследником, то, конечно, к нему проявят особое отношение, но нельзя недооценивать его и говорить, что все это из-за предвзятости», – сказал Соннен.

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