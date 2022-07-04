Канело – о Головкине: «Он ####### [чертов] мудак и лицемер. Ненавижу этого засранца»

Теги суперсредний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс натив контент Головкин - Канело Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес вновь резко высказался об известном казахстанском боксере Геннадии Головкине.

«Он ####### [чертов] мудак. Он лицемер. Притворяется другим, хорошим человеком, но он не такой. Головкин болтает много дерьма обо мне.

Сначала говорит: «Я уважаю Канело и его карьеру», а потом такой: «Канело – позорный боксер, он позорит мексиканский бокс». Я ненавижу этого засранца из-за этого», – заявил Канело.

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