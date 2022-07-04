Канело – о Головкине: «Он ####### [чертов] мудак и лицемер. Ненавижу этого засранца»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес вновь резко высказался об известном казахстанском боксере .

«Он ####### [чертов] мудак. Он лицемер. Притворяется другим, хорошим человеком, но он не такой. Головкин болтает много дерьма обо мне.

Сначала говорит: «Я уважаю Канело и его карьеру», а потом такой: «Канело – позорный боксер, он позорит мексиканский бокс». Я ненавижу этого засранца из-за этого», – заявил Канело.

Головкин – о трэштоке Канело: «Я не проглотил наживку, но это просто разочаровывает»

Головкин не собирается завершать карьеру после боя с Канело: «Продолжать боксировать для меня интересно с точки зрения бизнеса»