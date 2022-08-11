Хабиб о бое Ермеков – Одилов: «Они дали свое согласие. Бой пройдет в Казахстане»

Экс-чемпион UFC, владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, где и когда может пройти бой за чемпионский титул лиги в среднем весе между казахстанцем Дауреном Ермековым и таджикистанцем Фаридуном Одиловым:

«Мне больше интересен бой Ермеков – Одилов, чем Ермеков – Минеев. И мы работаем над тем, чтобы организовать этот бой. И Даурен, и Фаридун дали свое согласие на этот поединок, который скорее всего пройдет в декабре в Казахстане».

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