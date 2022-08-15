Дацик – об интересе со стороны Eagle FC: «Будет интересный соперник, то почему бы и нет?»

Известный российский боец заявил, что готов рассмотреть приглашение от Eagle FC, несмотря на то, что в последнее время тяжеловес сосредоточился на боксерских выступлениях.

«Мне интересно, приятно такое. Я по факту из борьбы ушел. Надоело обниматься, к тому же разбиты все ноги. Я в муай-тай расшиб все ноги. Практически уже нет надкостницы.

Но очень приятно, что зовут на такие турниры. Хотя все возможно теоретически. Будет интересный соперник, интересное предложение – почему бы и нет?» – сказал Дацик.

Президент Eagle FC – о возможном приглашении Дацика: «Вячеслав нам подходит, у нас для него есть соперники»

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