Александр Емельяненко – Дмитрию Кудряшову: «Советую тебе язык в задницу засунуть»

Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко в резкой форме отреагировал на слова боксера , который посоветовал Емельяненко-младшему завершить карьеру.

«Кудряшов, я слышал, что ты какие-то комментарии по поводу меня давал. Что мне пора завязывать, не стоит мне выходить на бой. Ну я советую тебе язык в задницу засунуть, дальше молчать.

Поспокойнее веди себя. Вот завершил карьеру, не стоит тебе выходить на ринг и драться. Тренируйся, наблюдай за мной и смотри за мной по интернету, ставь мне лайки», – сказал Емельяненко.

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