Гаджиев – о возможном переходе Дацика в EFC: «Для роста медийности лиги Слава будет полезен»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал интерес Eagle FC к . Ранее президент промоушена заявил, что ветеран ММА может пополнить ростер лиги.

«Бесполезно отрицать факт, что Слава сейчас – один из тех спортсменов, про которых много говорят. Для роста медийности лиги Eagle FC он точно будет полезен.

Другой вопрос, готов ли Дацик рассматривать предложения по ММА. Я сомневаюсь. Мне кажется, что он в боксе обрел себя и ему нужно двигаться в этом направлении.

Смешанные единоборства потребуют от него перестроение тренировочного процесса, много работы над борьбой. Не думаю, что Слава хотел бы этим всерьез заняться, мое личное мнение», – сказал Гаджиев.

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