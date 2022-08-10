Президент Eagle FC – о возможном приглашении Дацика: «Вячеслав нам подходит, у нас для него есть соперники»

Теги Вячеслав Дацик Шамиль Завуров EFC Бокс/MMA/UFC

Шамиль Завуров, президент Eagle FC, заявил, что Вячеслав Дацик может пополнить ряды промоушена. По мнению руководителя лиги, Дацик соответствует уровню и ценностям EFC.

«Думаю, его можно привлечь в нашу лигу, если это получится. Когда человек переходит грань, какой бы хороший боец он не был, мне он не интересен.

Так что Вячеслав нам подходит, и для него у нас есть соперники – в тяжелой весовой категории у нас сейчас очень большая конкуренция.

И в Америке много ребят, и здесь, в России. Мы пока сами не можем понять, как их между собой свести», – сказал Завуров.

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