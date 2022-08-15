Джейк Пол – о словах Уайта про зарплаты в UFC: «Он говорит, что у него солд-аут 21 турнир подряд, но никогда не говорит о повышении гонораров бойцов»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол раскритиковал президента UFC Дэйну Уайта за слова о зарплатах его бойцов.

Ранее промоутер назвал нынешние гонорары справедливым итогом работы спортсменов.

«Ни одна крупная спортивная организация не платит своим спортсменам так плохо, как UFC и Дэйна Уайт. Если вы этого не видите, то вы одна из овец Дэйны.

Они продолжают говорить о том, как распродали все билеты на 21 турнир подряд, но никогда не говорят о повышении зарплат, о том, чтобы дать бойцам медицинскую страховку и справедливое распределение доходов», – сказал Пол.

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