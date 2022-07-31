Джейк Пол верит в победу над Канело: «В плане стиля и скорости я похож на Бивола»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол считает, что может победить абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе Сауля Альвареса.

«Я все еще думаю, что наш бой с Канело – один из крупнейший поединков, которые можно сделать в боксе. И я знаю, что мог бы победить его.

Люди смеются над этим, но показал, что Канело очень уязвим. В плане стиля, дистанции, скорости и мощи я похож на Бивола.

Так что стилистически, когда вы выпустите нас на ринг, это не будет хороший вечер для , – сказал Пол.

Джейк Пол: «Я бы предпочел драться с Бетербиевым, а не с Биволом»

Джейк Пол: «Поставлю деньги на победу Нейта Диаза над фальшивым Хабибом»