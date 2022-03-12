Джейк Пол хочет бой против Конора в UFC: «Если я проиграю, я больше никогда не упомяну вас»

Видеоблогер Джейк Пол заявил, что готов подписать контракт с UFC на один бой, но выдвинул условия, которые промоушен должен будет выполнить в случае победы начинающего боксера

«Дэйна, раз уж я тебе нравлюсь, что насчет контракта UFC на один бой, чтобы я сразился с Конором?

Если я выиграю, ты примешь мое предложение по зарплатам и медицинскому обслуживанию бойцов UFC.

Если я проиграю, я пожертвую весь свой гонорар всем бойцам UFC, которые зарабатывают менее 50 тысяч долларов за бой, и никогда больше не упоминаю . По рукам?» – написал Пол в Твиттере.

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