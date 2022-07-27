Хабиб: «Приготовьте свои оправдания, мы нацелены выиграть Оливейру досрочно»

Бывший чемпион UFC в легком весе поделился ожиданиями от боя между и .

«Просто мурашки от ожидания. Ислам выходит на этот бой против лучшего бойца на данный момент в UFC.

Оливейра стал лучшим бойцом 2022 года. Он является одним из лучших вне зависимости от весовой категории, также идет на победной серии из 12 боев.

Этот бой даст ответ на все вопросы. Кто-то читает историю, а кто-то ее пишет. Приготовьте свои оправдания, мы нацелены выиграть Оливейру досрочно», – написал Хабиб.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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