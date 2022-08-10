Ислам Махачев: «Оливейра очень хорош, но просить бои с Диазом и Конором – позорно»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев раскритиковал Ислама Махачева за желание подраться с Конором Магкгрегором за титул в 70 килограммах.
«Чарльз очень хорош. У него отличная серия побед, он одолел много жестких оппонентов, но, как по мне, это позорно, когда чемпион UFC в легком весе просит в соперники Нейта Диаса или Конора Макгрегора, который последний раз побеждал пять лет назад.
Никто не помнит, когда эти парни выигрывали бои. Оливейра пытался вызывать Диаса и Макгрегора, но забыл мое имя», – сказал Махачев.
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