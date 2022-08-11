Хабиб – о словах Оливейры: «В каком интервью мы проявили высокомерие? Это очень тяжелый бой для нас»

Бывший чемпион в легком весе и одноклубник Ислама Махачева Хабиб Нурмагомедов не согласился с заявлением .

Напомним, что ранее бразилец обвинил команду Махачева в высокомерии, особенно отметив Али Абдель-Азиза.

«Как можно пренебрегать соперником, который стал лучшим бойцом года? Никто этим не пренебрегает, и одиннадцать побед подряд, столько финишей – я думаю, глупо говорить, что мы с недооценкой к этому бою относимся.

Это очень тяжелый бой для нас. Скажите, в каком интервью мы отнеслись к нему высокомерно? Мы всегда его называли чемпионом. И когда мы говорим, что хотим у него выиграть досрочно, в этом нет никакого высокомерия», – сказал Нурмагомедов.

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