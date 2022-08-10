Eagle FC 49: Магомедов – чемпион в полулегком весе и другие бои

В Бишкеке (Кыргызстан) состоялся турнир Eagle FC 49, в главном событии которого прошел бой за титул в полулегком весе между Расулом Магомедовым (11-3) и Бусурманкулом Абдибаитом (13-3-1). Победу единогласным решением судей (трижды 48-47) одержал Магомедов.

Другие бои вечера:

Иргит Овээнчи (3-0) победил Магомедрасула Гаджиева (7-0) нокаутом в третьем раунде и стал чемпионом в наилегчайшем весе;

Айдарбек Абдибаит (6-4) победил Виталия Косицына (6-3) единогласным решением;

Шахбан Алхасов (7-0) победил Михаила Дорошенко (8-3) удушающим приёмом в первом раунде.