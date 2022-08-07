Александр Емельяненко – о победе Дацика над Монсоном: «Это сложно назвать боем»

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко раскритиковал и Джеффа Монсона за их очный поединок в рамках «Бойцовского клуба Рен-ТВ».

«Это сложно назвать боем, за который еще и пояс вручили. Либо Дацик в ужасной форме, либо этот бой можно назвать выставочным. Как такового боя я не увидел.

Надеюсь, Дацик к нашему поединку будет в достойной форме, чтобы показать красивый бой. А Монсону желаю успешно завершить карьеру в октябре», – сказал Емельяненко.

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