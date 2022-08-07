Хрюнов – о бое Дацика и Монсона: «Джефф – русский. Он постарался сделать все, чтобы победить»

Российский промоутер поделился мнением о поединке между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном. Напомним, что «Рыжий тарзан» одержал победу единогласным решением судей.

«Шикарный бой, и единственное, что сдерживало Славу – это уважение к этому человеку. Представляете, в такое тяжелое время переехал в Россию.

Слава тоже человек, и у него эмоции. В первом раунде я испугался, думал, что Монсон действительно задушит. К этому были предпосылки.

Может, где-то Дацик пропустил, но это развеяло весь скепсис, что Монсон старый. Монсон – русский, и он постарался сделать все, чтобы победить», – сказал Хрюнов.

Вячеслав Дацик победил Джеффа Монсона единогласным решением судей

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