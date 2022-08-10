Махачев – о претензиях Оливейры: «Чарльз не оказывает мне уважения, но называет нас высокомерными»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев ответил на слова , обвинившего команду россиянина в высокомерии.

«Он говорит, что я и моя команда высокомерны, поскольку мы что-то там изменили. Но этот парень говорит, что если я хочу, то мы можем начать бой в борьбе или грэпплинге.

Оливейра не оказывает мне уважения, поэтому я говорю о нем. Теперь он называет меня и мою команду высокомерными. Я этого не понимаю», – сказал Махачев.

Чарльз Оливейра – о команде Махачева: «Они высокомерны и это убьет их. Высокомерие их менеджера убьет их»

Абдель-Азиз – о словах Оливейры: «Ты великий боец и великий человек. 22 октября мы узнаем, кто настоящий чемпион»