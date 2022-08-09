Чендлер считает, что Оливейра превосходит Махачева в навыках: «Чарльз более умелый боец»

Рейтинговый легковес UFC Майкл Чендлер считает, что – фаворит поединка против . Майкл считает, что бразилец превосходит россиянина в навыках.

«Так что я просто думаю, что сильные стороны Ислама – это также сильные стороны Оливейры. Чарльз лучше в ударке. Я думаю, что Оливейра – более умелый боец.

Если Ислам выйдет туда, и окажется, что он действительно настолько силен, настолько доминантен в позициях, то Чарльза ждет плохая ночь.

Но я думаю, что Чарльз слишком техничен, слишком хорош. В стойке у него будет преимущество. Его будет несложно повалить, но я считаю, что в грэплинге он выиграет», – сказал Чендлер.

Энтони Петтис: «Оливейра хорош. Его навыки джиу-джитсу одни из лучших, что я когда-либо видел в UFC»

Валентина Шевченко: «Меня удивляет, что Махачев фаворит, хотя Оливейра дрался с более рейтинговыми соперниками»