Чарльз Оливейра – о команде Махачева: «Они высокомерны и это убьет их. Высокомерие их менеджера убьет их»

Обязательный претендент на титул в легком весе высказался о команде и его менеджере .

По мнению бразильца, представители российского бойца излишне самоуверенны в преддверии чемпионского поединка на UFC 280.

«Есть одна вещь, которую я должен вам сказать. Они высокомерны и это убьет их. Высокомерие их менеджера убьет их.

Я никогда не принимал сильнее удара, чем ударила меня жизнь. Я парень, который избежал душераздирающего состояния.

Ревматизм на моих костях, тогда даже доктор сказал мне, что я больше никогда не буду драться. Вы все говорите много дерьма.

Я всегда уважал вас всех, но лучше обратите внимание на то, чтобы позже не пожалеть о сказанном. Это все, что я должен сказать», – сказал Оливейра.

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