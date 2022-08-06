Чарльз Оливейра – о команде Махачева: «Они высокомерны и это убьет их. Высокомерие их менеджера убьет их»

Обязательный претендент на титул UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о команде Ислама Махачева и его менеджере Али Абдель-Азизе.
По мнению бразильца, представители российского бойца излишне самоуверенны в преддверии чемпионского поединка на UFC 280.
«Есть одна вещь, которую я должен вам сказать. Они высокомерны и это убьет их. Высокомерие их менеджера убьет их.
Я никогда не принимал сильнее удара, чем ударила меня жизнь. Я парень, который избежал душераздирающего состояния.
Ревматизм на моих костях, тогда даже доктор сказал мне, что я больше никогда не буду драться. Вы все говорите много дерьма.
Я всегда уважал вас всех, но лучше обратите внимание на то, чтобы позже не пожалеть о сказанном. Это все, что я должен сказать», – сказал Оливейра.
Оливейра признался, что не хотел боя с Махачевым: «Я хотел получить больше денег за другой поединок»
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