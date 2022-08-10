Оливейра нанял борца из Ирана для подготовки к Махачеву

Бывший чемпион в легком весе , которому предстоит бой за титул против , пригласил в тренировочный лагерь иранского борца Алирезу Ноэя.

«Бразильцам всегда не хватало борьбы, многие спортсмены покинули страну под этим предлогом. Так что мы привлекли иранца, он великолепный борец, очень хорош.

Он тренирует не только по борьбе, но и по ММА, вся его работа полностью сфокусирована на ММА. Иран – одна из сильнейших стран в борцовском мире.

Может, я ошибаюсь, в таком случае приношу извинения, но, кажется, Иран опережает в этом США. Это вторая или третья страна мира по борьбе.

Один из моих спортсменов, отставной боец ММА с рекордом 7-1, полгода жил в России, жил в США и тренировался в AKA и сейчас живет тут.

Он много работал с Хабибом и Махачевым в AKA и сказал мне, что много тренировался по борьбе в России и AKA, но лучшая борьба, которую он видел – у Алирезы», – сказал тренер Оливейры Диего Лима.

Чендлер – о Махачеве: «Он побил 14-го номера рейтинга и Хукера после 3-4 поражений»

Соннен – о критике Махачева: «Нельзя недооценивать парня с рекордом 22-1 и говорить, что все предвзято»