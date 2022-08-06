Абдель-Азиз – о словах Оливейры: «Ты великий боец и великий человек. 22 октября мы узнаем, кто настоящий чемпион»

Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз ответил на слова , обвинившего команду россиянина в высокомерии.

Абдель-Азиз выразил уважение бразильскому бойцу, не согласившись с его заявлением.

«Я только что слышал, как Оливейра сказал, что мы высокомерны. Мы знаем, что ты великий боец и великий человек.

Мы знаем, что ты очень крутой, но этот бой 22 октября, не является личным для нас. Это будет отличный поединок, и мы увидим, кто настоящий чемпион. Большой респект тебе и твоей команде», – написал Али в соцсетях.

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