Махачев – о бое с Оливейрой: «Верю, что вынесу этого парня»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев высказался о грядущем титульном бое против .

Россиянин уверен, что его преимущество в борьбе принесет победу в поединке с бывшим чемпионом.

«Все бойцы, которых победил Оливейра, были ударниками. Я очень быстро переведу его в партер. Он финишировал всех своих соперников, но все они были ударниками.

Однако у было немного навыков в грэпплинге, и Оливейра не смог его финишировать. Это был тяжелый бой для него. Они дрались все пять раундов, потому что Фергюсон знал кое-что о грэпплинге.

Конечно, я действительно верю, что вынесу этого парня, потому что он проиграл в UFC семь раз. Если он проиграет еще раз, это не будет апсетом», – сказал Махачев.

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