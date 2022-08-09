Чендлер – о Махачеве: «Он побил 14-го номера рейтинга и Хукера после 3-4 поражений»

Рейтинговый легковес UFC Майкл Чендлер считает преждевременным титульный шанс для . Напомним, что россиянин подерется за вакантный титул в легком весе против на турнире UFC 280 22 октября.

«У меня нет ничего против Ислама, он здорово выглядит. Временами Махачев даже кажется непобедимым, но дело в том, что он еще ни с кем не бился. Это действительно так.

Ислам побил 14-го номера и , который шел на серии из 3-4 поражений. Да, люди скажут, что одна из моих побед над Хукером, поэтому чего я болтаю.

Но я бился с ним в другое время, тогда он выходил после 25-минутного боя с , который был вторым лучшим легковесом на планете», – сказал Чендлер.

Чарльз Оливейра – о команде Махачева: «Они высокомерны и это убьет их. Высокомерие их менеджера убьет их»

Абдель-Азиз – о словах Оливейры: «Ты великий боец и великий человек. 22 октября мы узнаем, кто настоящий чемпион»