Красюк сообщил, что саудовцы подарили Усику ТВ-права на бой с Джошуа. Ранее менеджер заявлял, что боксер их купил сам для показа на Украине

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик Энтони Джошуа бокс Усик - Джошуа Бокс/MMA/UFC

Промоутер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика Александр Красюк сообщил, что телевизионные права для показа на Украине боя против Энтони Джошуа были подарены саудовцами, а не выкуплены боксером. Об этом в соцсетях написал журналист Майкл Бенсон.

Ранее Красюк сообщил другую информацию: согласно ей, Усик заплатил правообладателям, чтобы обеспечить бесплатный показ поединка на родине.

Напомним, что второй бой между Усиком и Джошуа состоится в Саудовской Аравии 19 августа. Первый поединок завершился уверенной победой украинского боксера.

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