Стали известны спарринг-партнеры Джошуа перед реваншем с Усиком. Среди них один россиянин

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа пригласил в команду восемь спарринг-партнеров левшей для подготовки к реваншу с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Среди них оказался 31-летний российско-бахрейнский боксер Денис Латыпов. Спортсмен в 2019-м году получил гражданство Бахрейна и выступил на Олимпиаде в Токио, где проиграл в 1/16 финала Мухаммаду Абдуллаеву.

Трое спарринг-партнеров у Джошуа новые – это британско-нигерийский боксер-любитель Адедеджи Адегбола, 19-летний любитель Айзек Око, а также опытный 32-летний хорват Агрон Смакичи.

Среди тех, кто не в первый раз помогает Джошуа – Марко Милун, Дэмпси Маккин, Томас Карти и Шокран Парвани.

Реванш Джошуа и Усика состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Красюк сообщил, что саудовцы подарили Усику ТВ-права на бой с Джошуа. Ранее менеджер заявлял, что боксер их купил сам для показа на Украине

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