Усик выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа, чтобы устроить бесплатный показ на Украине

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе , сообщил, что боксер выкупил права на трансляцию реванша с Энтони Джошуа.

«Это подарок Александра Усика, потому что он за свои деньги получил эти права и бесплатно хочет передать всему украинскому народу, чтобы этот поединок каждый желающий украинец мог наблюдать в прямом эфире.

Поэтому сейчас мы понимаем, что нужно сделать максимальную дистрибуцию этого поединка», – сказал Красюк.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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