Энтони Петтис: «Оливейра хорош. Его навыки джиу-джитсу одни из лучших, что я когда-либо видел в UFC»

Бывший чемпион в легком весе Энтони Петтис восхитился навыками .

«Оливейра хорош. Его навыки джиу-джитсу одни из лучших, что я когда-либо видел в UFC.

Видеть, что он делает прямо сейчас, просто удивительно. Он нашел свой ритм. Он, наверное, даже удивлен, что оказался в таком положении.

В ММА все по-другому. Это не бокс. Если ты проиграл один бой, то ты откатываешься назад. В ММА тебе требуется время, чтобы стать универсальным бойцом.

Затем ты должен обрести уверенность. Только потом ты можешь зайти так далеко, насколько это возможно. Видеть, что он делает прямо сейчас, просто удивительно», – сказал Петтис.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Оливейра проведет бой за титул в легком весе с Исламом Махачевым.

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