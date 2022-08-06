Масвидаль – о Чимаеве: «Как только он начнет продавать PPV, я буду не против сломать ему лицо»

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль заявил, что заинтересован в поединке против . При этом американец считает, что пока непобежденный швед не заслужил этот бой.

«UFC устроил Чимаеву бой с Бернсом, который должен был стать его презентацией, но все прошло не по плану.

Многие люди сочли, что Гилберт выиграл тот поединок, многие до сих пор так считают. Я действительно не думаю, что Хамзат так хорош, как о нем говорят.

Я из тех, кто предпочитает смотреть, а не просто верить, и я пока не увидел ничего такого, что заставило бы меня поверить в этого парня.

Лично я с удовольствием сломал бы ему лицо. Как только он начнет продавать PPV и все такое, я буду не против встретиться с ним и сломать ему лицо», – сказал Хорхе.

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